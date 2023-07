Felicissima Sera, Pio e Amedeo tornano stasera su Canale 5: anticipazioni della puntata del 27 luglio

Felicissima Sera - All Inclusive torna stasera 27 luglio su Canale 5 in prima serata. La rete ammiraglia Mediaset manda in onda la replica dell'ultima puntata dello show trasmessa nella stessa fascia oraria lo scorso 7 aprile. Pio e Amedeo, i padroni di casa del programma, ospiteranno una variegata schiera di ospiti del mondo dello spettacolo.

Gli ospiti di Felicissima Sera

Questa sera sul palco di Felicissima Sera - All Inclusive saliranno Antonella Clerici, Paolo Bonolis, Diletta Leotta, Il Volo, Nek e Renga, Giovanna Civitillo, Biagio Antonacci e... molti altri.

Tra gli ingredienti del frizzante mix di Felicissima Sera, musica e performance live, grandi coreografie e la comicità senza alcuna timidezza di Pio e Amedeo, protagonisti di uno show disincantato e irriverente, caratterizzato da un linguaggio televisivo contemporaneo, brillante e leggero, da sempre cifra distintiva della coppia comica foggiana.

Gli ospiti di questa sera sono presentati nella clip caricata su Mediaset Infinity.