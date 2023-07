Felicissima Sera, Pio e Amedeo tornano su Canale 5: anticipazioni della puntata di stasera

Felicissima Sera - All Inclusive torna stasera su Canale 5 in prima serata. La rete ammiraglia Mediaset manda in onda la replica della seconda puntata dello show trasmessa nella stessa fascia oraria lo scorso 31 marzo. Pio e Amedeo, i padroni di casa del programma, ospiteranno una variegata schiera di ospiti del mondo dello spettacolo.

Questa sera sul palco di Felicissima Sera - All Inclusive saliranno il conduttore Gerry Scotti, la cantante Annalisa e l'ex calciatore ed oggi allenatore Fabio Cannavaro.

Tra gli ospiti di Pio e Amedeo, inoltre, ci saranno i cantanti Irama, Nina Zilli Antonello Venditti, e Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus.

Gli ospiti di questa sera sono presentati nella clip caricata su Mediaset Infinity

Felicissima Sera - All Inclusive ci terrà compagnie per tre serate, in ogni puntata ci sono artisti di primo piano, musica live, momenti di irriverente comicità, grandi coreografie e performance e lo sguardo disincantato di Pio e Amedeo sul mondo: pronti a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro brillante leggerezza