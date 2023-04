FEFF 25: in anteprima gli ultimi due film con Tony Leung Chiu-Wai

Gli ultimi due film con Tony Leung Chiu-Wai, uno dei più grandi attori hongkonghesi di sempre, saranno proiettati in anteprima al FEFF 25. Cos'hanno in comune quasi tutti i film di Wong Kar Wai, oltre al fatto di essere dei capolavori? Cos'hanno in comune Bullet in the Head di John Woo e Infernal Affairs di Andrew Lau e Alan Mak, oltre al fatto di essere dei cult? Potremmo continuare a lungo, ma la risposta è davvero troppo facile: Tony Leung Chiu-Wai, non c'è dubbio.

Amatissimo tanto in Oriente quanto in Occidente, premiato a Cannes nel 2000 per In the Mood for Love e pronto a ricevere il meritatissimo Leone d'Oro alla Carriera il prossimo settembre, mister Leung ha recentemente aggiunto due grandi titoli alla sua infinita filmografia: Where the Wind Blows e Hidden Blade. Due titoli che il Far East Film Festival 25, attesissimo a Udine dal 21 al 29 aprile, presenterà al pubblico come Italian Premiere e come International Festival Premiere.

Where the Wind Blows, diretto da Philip Yung, è un sontuoso crime thriller storico ambientato durante l'epoca coloniale. Una vera e propria cavalcata nella storia di Hong Kong tra echi di Coppola, Leone e Wong Kar Wai. Al centro del racconto, un piccolo gruppo di poliziotti ("I Quattro Grandi Sergenti") che da un lato combattono il crimine e dall'altro costruiscono un vero e proprio impero attraverso la corruzione.

Tony Leung Chiu Wai in una scena di 2046

Hidden Blade, diretto da Cheng Er, è invece un'avvincente spy story ambientata durante l'occupazione giapponese della Cina nella seconda guerra mondiale. Al centro del racconto, l'attività di una sezione speciale del Partito Comunista a Shanghai che si infiltra tra il governo fantoccio cinese e le agenzie di controspionaggio giapponesi. Attraverso un intreccio di azioni complicate ed estremamente pericolose, i rivoluzionari riescono a reclutare alleati tra i ranghi del nemico...