Fedez con i tacchi alti e Chiara Ferragni gongola: "Finalmente" (VIDEO)

Fedez e Chiara Ferragni hanno condiviso una foto che li ritrae entrambi sui tacchi alti, prima di recarsi alla sfilata di Versace alla Milano Fashion Week 2021. Lo scatto è diventato virale sui social, così come il video in cui il rapper dice "mi si stanno staccando le dita dei piedi" e sotto il quale l'influencer scrive "finalmente è alto quanto me".

Martedì 21 settembre ha preso il via la Milano Fashion Week, l'evento che ha riunito nel capoluogo lombardo alcune delle personalità più influenti del mondo della moda italiana ed internazionale. Prima di presentarsi alla sfilata di Versace, Fedez e Chiara Ferragni hanno calamitato l'attenzione generale con una foto pubblicata su Instagram. L'influencer italiana è stata immortalata con l'outfit che avrebbe poi mantenuto per tutta la serata, composto da un top nero in pelle, una gonna plissettata con stampa La Greca ed un paio di scarpe rosse con dei vertiginosi tacchi quadrati. Al momento della foto, Fedez indossava invece un completo classico nero, con un dettaglio che non poteva passare certo inosservato: il rapper, infatti, indossava scarpe identiche a quelle della sua dolce metà, seppure in versione fucsia.

Chi segue i Ferragnez sui social sa bene da dove nasce l'idea di indossare le stesse scarpe: come mostra un precedente post, infatti, mentre i due si stavano preparando per la sfilata, Fedez ha notato quanto sua moglie sarebbe stata più alta di lui se avesse indossato quelle scarpe. Con molta ironia, ha quindi deciso di risolvere il "problema" provando l'ebrezza di camminare su quei tacchi vertiginosi. Come prevedibile, l'immagine di Fedez con i tacchi ha scatenato numerose reazioni sui social, diventando virale nel giro di poche ore. C'è chi, come Donatella Versace, ha apprezzato la scelta del rapper, ma non sono mancati i commenti di coloro che addirittura definiscono Fedez un "disonore" per il genere maschile. In un tweet si legge, ad esempio, "Gli uomini così li schifo. L'Uomo deve essere Maschio". Fedez ha condiviso il post nelle sue storie di Instagram, rispondendo con un: "Con affetto, ma vai a ca..reeeee".

Questa non è certo la prima volta che i Ferragnez fanno parlare di loro: spesso è accaduto per alcune scelte di look, altre volte i due hanno diviso le persone con le loro prese di posizione in ambito politico e sociale. Alla Milano Fashion Week sono stati immortalati anche Dua Lipa,Lourdes Ciccone (figlia di Madonna), Naomi Campbell, Emily Ratajkowski, Gigi Hadid, Irina Shayk.