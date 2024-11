Fedez: "Quante canne mi faccio al giorno? Prima fatemi divorziare, poi ve lo dico"

In vista dell'imminente divorzio da Chiara Ferragni, Fedez sembra aver voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. L'occasione ghiotta arriva con l'ospitata al programma radiofonico di Gabriele Cruciani, La Zanzara dove tra l'altro è stato toccato il team delicato del consumo di marijuana da parte del rapper.

A domanda diretta del conduttore se si fa le canne, Fedez ha risposto: "Siccome ho avuto un cancro, ogni tanto una canna fa bene all'apparato digerente. È antinfiammatorio. Quante canne mi faccio al giorno? Fammi divorziare e poi te lo dico".

Il cantante non sembra aver affatto superato la relazione con la Ferragni che li ha visti, coppia d'oro dello star system italiano, imperversare sui social media insieme ai loro due figli. Fedez non nasconde il disappunto di fronte all'allusione di Cruciani al nuovo compagno di Chiara Ferragni, Giovanni Tronchetti Provera, ma sdrammatizza esclamando: "Spero mi arrivino delle gomme da neve per Natale, un cadeaux".

Amicizie pericolose

La discussione ha assunto toni più seri quando gli è stato chiesto della sua amicizia con Luca Lucci, capo ultrà del Milan coinvolto in un'inchiesta sul traffico di droga. "Era un mio amico e non tradisco le mie amicizie" ha dichiarato senza esitazione. "Lo rincontrerei, non esiste il reato di cattiva frequentazione. Non ricopro una carica pubblica e, se non commetto reati, io frequento chi ca**o voglio"_.

Al tempo stesso ha messo in chiaro di non essere coinvolto in alcun modo nei reati contestati a Lucci: "Chiunque mi mette in mezzo sulla questione degli Ultras, lo fa a sproposito. Ci sono intercettazioni che mi riguardano nei quali parlo solo dei cazzi miei. Allora mi chiedo: il mio nome è uscito in mezzo per quale motivo? Se dico a un amico: 'Mi dai una mano a piazzare la bevanda allo stadio' e l'amico mi dice 'Non ho nessuno' e la stessa Procura lo dice, il nome mio perché esce in mezzo? Devo stare attento a chi frequento? Io frequento chi ca**o voglio. Frequentavo una persona che era un pregiudicato che si stava reinserendo nella società, poi non posso sapere cosa faceva sul suo privato".