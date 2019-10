Fedez, Francesco Totti e Claudio Santamaria "spariti" per partecipare a Celebrity Hunted

Fedez e Francesco Totti sono spariti dai social e il motivo sembra essere stato svelato: le due celebrità sarebbero tra i concorrenti di Celebrity Hunted Italia, lo show in arrivo su Amazon Prime Video che riprenderà il format britannico.

Su Instagram alcune star hanno pubblicato un'immagine in cui si dichiara semplicemente: "Non cercatemi. Devo rimanere in incognito, presto capirete perché".

Il post è stato pubblicato sulle pagine di Fedez, Francesco Totti, Claudio Santamaria e la sua compagna Francesca Barra, Costantino della Gerardesca e Diana Del Bufalo che dovrebbero quindi essere protagonisti di Celebrity Hunted Italia.

Il format prodotto da Amazon prevede che un gruppo composto da personaggi famosi non possa accedere per 14 giorni ai social e cercare di "sparire", nascondendosi dai fan e da alcuni cacciatori che hanno delle esperienza nelle forze armate. I protagonisti della trasmissione non potranno usare i telefoni cellulari e avranno a disposizione solo una carta di credito con una cifra modesta e un kit di sopravvivenza.