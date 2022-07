Federico Rossi dopo il video dell’incidente in wakeboard. “Ho tre costole rotte"

Federico Rossi ha avuto un incidente in wakeboard: il cantante sui social ha rassicurato i fan in apprensione dopo aver visto il video.

Federico Rossi è rimasto vittima di un incidente mentre con alcuni amici stava praticando il wakeboard: il cantante ha riportato la frattura di tre costole, ma come si vede nel video pubblicato su Instagram l'episodio poteva avere conseguenze peggiori. Federico ora è ricoverato in ospedale ma ci ha tenuto a sottolineare che la situazione è sotto controllo.

Nel video caricato da Federico Rossi sul suo profilo Instagram, si vede il cantante partire, in sottofondo si sentono le voci di incoraggiamento degli amici. Fede a bordo del mezzo si dirige verso la pedana da cui dovrebbe prendere la rincorsa per saltare ma invece la colpisce in pieno. "Si è fatto male", dice qualcuno dei presenti dopo aver visto lo schianto dell'ex del duo Benji e Fede.

Il cantante, insieme al video, ha pubblicato anche una foto che lo mostra steso su una barella, i primi soccorsi, nel frattempo, gli hanno applicato un collare rigido "Beh dai non pensavo di essere così portato per il wakeboard", è l'ironica didascalia che accompagna il video e la foto. Poco dopo è arrivato l'update della situazione di Federico dopo l'impatto, nelle storie di Instagram si legge "Grazie a tutti per i bei messaggi", dopo aver ringraziato i fan per l'affetto, ha scritto "Poteva andarmi molto peggio" e poi ha svelato la diagnosi "Ho tre costole rotte ma con un po' di riposo tutto dovrebbe tornare al suo posto". Rossi dal letto dell'ospedale accenna anche ad un sorriso.

Il post di Federico Rossi è stato commentato da molti amici del mondo dello spettacolo, Giovanni Vernia, comico di Zelig, ha scritto "Ho sentito male per te", il rapper Shade: "Eri partito bene ma hai finito non benissimo. Guarisci presto amico" e Alessandro Cattelan "Buona".

Il wakeboard è uno sport acquatico, nasce dalla fusione tra lo sci nautico e lo snowboard, lo sportivo viene trainato sull'acqua grazie ad una corda e a un bilancino che gli permettono di eseguire curve, salti e manovre di ogni genere. Il praticante è obbligato ad indossare un giubbotto di salvataggio che gli permetta di galleggiare in caso di incidetente.