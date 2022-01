Federico Fashion Style è gay? La sua risposta alla domanda che molti gli fanno

Federico Fashion Style, noto per essere il parrucchiere dei vip, è stato spesso al centro di una serie di polemiche inerenti al proprio orientamento sessuale: sia l'hairstylist che sua moglie, infastiditi dalle indiscrezioni secondo le quali sarebbe gay, hanno più volte risposto alla domanda che sempre più persone si pongono.

"Io vado conciato così anche per strada. Certo che capita che qualcuno alle 10 del mattino mi dica 'guarda qua questo è gay sicuramente'. Però adesso nemmeno li ascolto questi soggetti", ha dichiarato Federico durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle, spiegando che "non è che se uno veste con le paillettes significa che non è etero".

"Siamo liberi di indossare ciò che più ci piace. Non perché uno si veste così deve avere un orientamento diverso, oppure deve essere etichettato per qualcuno che non è. Io mi sento bene così e me ne frego dei giudizi altrui. Detto questo io sono etero e non ho proprio nulla da nascondere". Ha concluso l'hairstylist.

Nonostante queste sue dichiarazioni televisive molte persone continuano a fare ipotesi inerenti ai suoi gusti sessuali tanto che, più di recente, Letizia Porcu, ovvero la moglie di Federico Fashion Style, si è vista costretta ad intervenire: "Chi mette in dubbio l'identità sessuale di Federico manca di rispetto in primis a me. Non tollero queste malignità, abbiamo affrontato un duro percorso per avere la nostra splendida bambina. Stare al suo fianco è molto impegnativo."