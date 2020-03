Federica Sciarelli in isolamento per CoronaVirus ma "non presenta sintomi"

Federica Sciarelli sarebbe in isolamento dopo aver intervistato Pierpaolo Sileri positivo al Coronavirus: la conduttrice di Chi l'ha visto? per il momento non presenta nessun sintomo.

Alcuni giorni fa Pier Paolo Sileri è risultato positivo al CoronaVirus, il vice ministro della salute era stato ospite di Chi L'ha visto. Per questo, mentre l'azienda procedeva a sanificare lo studio, Federica Sciarelli e la sua redazione sarebbero stati messi in isolamento, come riporta Fanpage. Secondo la testata on-line la conduttrice, pur non riportando sintomi, potrebbe essere sospesa per 15 giorni. La RAI ha adottato questa soluzione cautelativa anche per Bruno Vespa, dopo che il conduttore di Porta a Porta aveva intervistato Nicola Zingaretti, risultato positivo al Covid-19 settantadue ore dopo.

Nei giorni scorsi Federica Sciarelli aveva confermato che pur tra mille difficoltà Chi l'ha visto? continuava. "Non vi abbandoneremo - aveva detto rivolgendosi ai suoi spettatori - ma è difficile cercare le persone se non è possibile muoversi. Le famiglie continuano a contattarci ed ad inviarci segnalazioni, nonostante i blocchi, la gente scompare, anzi, ci sono persone di cui non si hanno informazioni da settimane, e purtroppo anche giovanissimi che continuano a far perdere le tracce, ragazzine di 15, 16 anni".