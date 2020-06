Federica Sciarelli: “Resto a Chi l’ha visto”

Federica Sciarelli resta a Chi l'ha visto? almeno per un'altra stagione, la storica conduttrice del programma ha accettato la proposta del nuovo direttore di Rai3 di restare alla guida della trasmissione anche il prossimo anno.

Sembrava un addio annunciato quello tra Federica Sciarelli e Chi l'ha visto?, la conduttrice era pronta a lasciare il programma per un nuovo talk show politico, poi il direttore di Rai3 Franco Di Mare l'ha convinta a restare ancora per una stagione al timone della trasmissione.

La conferma ufficiale è arrivata dalla stessa giornalista nel corso di un'intervista a La Repubblica. "Sì resto, sono anni che penso di cambiare perché condurre la trasmissione è diventato molto faticoso dal punto di vista psicologico. Le storie degli scomparsi ti restano dentro. Ho vissuto periodi difficili - ha detto Federica Sciarelli aggiungendo - sei sempre a contatto con il dolore delle famiglie, noi lavoriamo così: i casi possono durare anni. Seguiamo padri, madri, fratelli, diventiamo il loro punto di riferimento. È dura, ci sono momenti in cui senti di non farcela".

Alcuni giorni fa Massimiliano Capitanio segretario delle Commissione di Vigilanza della RAI in quota Lega ha minacciato di querelare Federica Sciarelli per il servizio contro le inefficienze della Regione Lombardia nel periodo dell'emergenza, sostenendo che la conduttrice appariva stanca e forse era arrivato il momento di sostituirla. "Lo volevo ringraziare per le sue attenzioni e rassicurare: non sono stanca - ha rassicurato la conduttrice - continuerò a fare le mie inchieste, le procure competenti per le indagini su Alzano e Torano hanno chiesto i nostri filmati per le loro indagini".