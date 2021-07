Federica Farinella, tutta la storia della ragazza scomparsa: la tv, i segreti e il ritrovamento

La morte di Federica Farinella è una storia ancora non chiarita: la ragazza scomparsa il 2 settembre 2001 è stata ritrovata (o meglio, i suoi resti sono stati ritrovati) 19 anni dopo a pochi chilometri dal posto in cui era stata vista l'ultima volta, lì dove si erano concentrate le ricerche degli inquirenti.

Chi era Federica Farinella

Federica Farinella è cresciuta con il mito della televisione e nel 1992 per perseguire il suo sogno decide di trasferirsi da Rivoli a Roma. Nella Capitale riesce ad entrare nel cast di Bravissima, il programma ideato da Valerio Merola e trasmesso da Italia 1 che oggi è considerato uno dei primi talent show della televisione italiana. Nonostante non riesca ad essere una delle finalissime della trasmissione, Federica, grazie a Valerio Merola, entra nel giro di Cinecittà. La ragazza piemontese di origini siciliane conosce molti attori e attrici e partecipa ad una festa nel Principato di Monaco, dove le viene presentato anche il Principe Ranieri.

Vallettopoli del 1996

Nel 1996 la procura di Biella apre un'indagine che coinvolge molti esponenti del mondo dello spettacolo come Gianni Boncompagni, Gigi Sabani e Valerio Merola. Questi ultimi due vengono arrestati con l'accusa di aver indotto alla prostituzione indossatrici e altre giovani ragazze che volevano entrare nel mondo della televisione, tra cui anche alcune partecipanti a Bravissima. Secondo le accuse, che poi risulteranno infondate, gli imputati promettevano una facile carriera nel mondo dello spettacolo.

La fuga di Federica Farinella da Roma

Nonostante non fosse stata toccata dallo scandalo, Federica Farinella decide di abbandonare Roma e far ritorno a casa. Secondo i suoi amici la ragazza appare sempre turbata, inizia a fumare troppo, "60 sigarette al giorno" racconterà il padre dopo la sua scomparsa. Federica decide di iniziare un percorso di supporto psicologico presso una specialista.

La scomparsa di Federica Farinella

È il 2 settembre 2001, Federica si trova con i familiari nella villetta di Chiusano d'Asti: si siede nel porticato, prima su una sedia che le fa dei segni sulla schiena, poi, per stare più comoda, decide di sedersi sull'altalena. Indossa infradito, canotta e pantaloncino. Da quel momento Federica svanisce nel nulla, lasciando a casa tutto, documenti, soldi e le inseparabili sigarette con l'accendino.

Le ricerche di Federica attorno al luogo della scomparsa

Le indagini iniziali escludono sia il suicidio sia la volontà di Federica di allontanarsi di sua iniziativa, il suo abbigliamento non le consente di andare lontano. La sua terapeuta dichiara agli inquirenti che nelle sedute la ragazza non aveva mai espresso la volontà di farsi del male. Gli inquirenti battono tutta la zona circostante il podere familiare per ritrovare il corpo, è tutto inutile.

La richiesta di riscatto

Il padre della ragazza rivela a Chi l'Ha visto? due telefonate inquietanti: una settimana dopo la sparizione di Federica arriva a casa una richiesta di riscatto di 30 milioni di lire e in sottofondo si sente una voce di donna che chiede aiuto. "Non ce l'avevo quella cifra e trattai fino a 3 milioni. Accettarono, stabilimmo un luogo per la consegna, avvertii i carabinieri che segnarono le banconote e si appostarono, ma non si presentò nessuno", racconta il padre alla trasmissione di Rai3.

La falsa speranza della seconda telefonata

Federica Sciarelli è la conduttrice di Chi l'ha visto?

La seconda telefonata arriva 15 giorni dopo, forse un macabro scherzo mai chiarito. Durante la notte un uomo, fingendosi un inquirente, dice che Federica Farinella è stata ritrovata a Certosa, in provincia di Pavia. Madre, padre, zia e altri familiari si mettono in viaggio con le macchine per riportarla a casa, poi, a metà strada, scoprono che si tratta solo di un terribile scherzo.

Il ritrovamento del corpo di Federica Farinella

Nell'ottobre del 2020, come riportato da La Stampa, a Chiusano d'Asti, in un canneto distante in linea d'aria circa 1 chilometro dal punto in cui era scomparsa Federica, vengono ritrovati un cranio e una tibia. Le analisi del DNA confermano che i resti rinvenuti da un cacciatore appartengono alla ragazza scomparsa 19 anni prima. Ulteriori ricerche, nel corso dei mesi, permettono di ritrovare nuovi reperti.

L'autopsia dei resti di Federica Farinella

L'autopsia sui resti ritrovati, oltre a stabilire la corrispondenza del DNA e dare il nome di Federica Farinella a quei reperti, non ha potuto fare altro. I patologi non sono riusciti a decretare la causa della morte.