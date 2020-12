Febbre d'Amore: morta Marguerite Ray, era Mamie Johnson

La notizia della morte di Marguerite Ray è stata diffusa oggi ma l'attrice di Febbre d'Amore è morta lo scorso 18 novembre 2020: era un volto noto agli spettatori delle soap per avere interpretato il ruolo di Mamie Johnson.

Marguerite Ray aveva 89 anni, oggi la famiglia ha pubblicato sull'East Bay Times un necrologio per l'attrice rivelando che la star di Febbre d'amore era deceduta. Ray era nata New Orleans nel 1931, si era laureata a Berkeley in Attività Ricreative e Arti Tatrali prima d'iniziare a recitare in televisione serie imprtanti come Vita da strega, The Bill Cosby Show, Ironside e La strana coppia.

L'attrice è stata la prima donna di colore a ottenere un ruolo da regular nella soap Febbre d'amore, dove ha recitato dal 1986 al 1990 prendendo parte a sessantuno episodi. Nella soap Marguerite Ray interpretava la tata che ha cresciuto i figli degli Abbott. L'attrice ha preso parte anche ad altre serie importanti come Sanford and Son, dove interpretava Evelyn Lewis, vedova dell'alta borghesia e in tre episodi di Dynasty. Nel 1979 era nel cast della storica minisere Radici basata sul romanzo omonimo di Alex Haley.