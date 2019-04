Fear the Walking Dead: il trailer della stagione 5!

AMC ha svelato il trailer della quinta stagione di Fear the Walking Dead.

Il WonderCon e AMC ci regalano il trailer della quinta stagione di Fear the Walking Dead, in arrivo il 2 giugno.

Nella quinta stagione la missione del gruppo diventa chiara: localizzare i superstiti e aiutarli a rendere ciò che è rimasto del mondo un posto migliore. Con ostinata determinazione, Morgan Jones (Lennie James) guida il gruppo secondo regole di benevolenza, unione e speranza. Ogni personaggio è convinto che aiutare gli altri permetterà loro di rimediare agli errori commessi nel passato ma non sarà facile guadagnare la fiducia. Quando il gruppo di ritrova in un territorio inesplorato, dovrà affrontare le proprie paure per scoprire un nuovo modo di vivere.

Fear the Walking Dead vedere nel cast Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay García, Maggie Grace, Garret Dillahunt, Austin Amelio, Ruben Blades, Jenna Elfman, Alexa Nisenson e Austin Amelio.

