Fear Street: i film tratti dai libri di R.L. Stine distribuiti da Netflix nel 2021

Fear Street, la trilogia di film tratti dai romanzi di R.L. Stine, arriverà su Netflix nell'estate 2021.

La piattaforma di streaming ha ottenuto i diritti del progetto che verrà promosso come parte di una programmazione all'insegna della Paura che avrebbe dovuto debuttare in questi mesi, venendo poi posticipata a causa della pandemia che ha impedito di concludere la post-produzione come previsto.

I film che compongono Fear Street hanno come protagonisti Kiana Madeira, Olivia Welch, Benjamin Flores Jr, Gillian Jacobs, Darrell Britt-Gibson, Ashley Zukerman, Fred Hechinger, Julia Rehwald, e Jeremy Ford.

La trama dei tre lungometraggi ispirati ai racconti di R.L. Stine, già autore di Piccoli Brividi, è la seguente:

Fear Street 1: La storia è ambientata nel 1994 dopo una terribile tragedia avvenuta a Shadyside, Ohio, e prende il via quando un gruppo di teenager scoprono che una serie di orribili eventi hanno tormentato la città per molti anni e potrebbero non essere casuali, facendoli così diventare delle potenziali vittime.

Fear Street 2: Camp Nightwing, nel 1978, è all'insegna della divisione tra campeggiatori e responsabili della struttura chi arrivano dalla città di Sunnyvale e chi invece proviene da Shadyside. Quando gli orrori del passato che le loro città condividono prendono vita, i protagonisti devono unire le forze per risolvere un terrificante mistero prima che sia troppo tardi.

Fear Street 3: gli eventi sono ambientati nel 1966, in una città coloniale alle prese con una caccia alle streghe che ha avuto delle conseguenze mortali per secoli. Un gruppo di teenager nel 1994 prova poi a porre finalmente fine alla maledizione della città prima che sia troppo tardi.