FBI e FBI: International stasera su Rai 2, trama e cast degli episodi del 25 maggio

Stasera 25 maggio, a partire dalle 21:20, su Rai 2 vanno in onda nuovi episodi della sesta stagione di FBI e della terza stagione di FBI: International. Le serie fanno parte del franchise FBI, che comprende anche FBI: Most Wanted, tutti trasmessi dalla CBS. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

FBI: Sinossi e cast dell'episodio "Dietro il velo"

In un ristorante chic durante una raccolta fondi per la deputata di destra Carol Jones, una bomba improvvisamente esplode, seminando il caos e la distruzione tra gli ospiti. La squadra dell'FBI inizia le indagini con l'ipotesi di un attentato terroristico di matrice anarchica, considerando il contesto politico dell'evento.

Durante le indagini, emergono dettagli inquietanti che portano a sospettare di un coinvolgimento internazionale. Le prove portano alla scoperta che dietro l'attentato c'è Marina Kostova, una diplomatica russa e membro dell'SVR, il servizio di intelligence della Federazione Russa.

Alana De La Garza è L?agente speciale Isobel Castille

Si scopre che Marina Kostova ha orchestrato l'attacco per destabilizzare sia la politica interna americana che le relazioni tra gli Stati Uniti e la Russia, sfruttando il clima politico teso del momento. La squadra dell'FBI si trova a dover gestire non solo la cattura di Marina Kostova, ma anche le conseguenze diplomatiche e politiche di un attentato così intricato.

FBI: International, Sinossi e cast dell'episodio "Andiamo"

L'episodio è ambientato in una pittoresca cittadina toscana dove una famiglia americana è appena arrivata per iniziare una nuova vita. Mentre si preparano a prendere possesso della nuova casa il figlio viene rapito, gettando i genitori nella disperazione e nel terrore. Il rapimento è orchestrato da un boss latitante della mafia che chiede un'enorme somma di denaro per la liberazione del bambino.

Il Fly Team dell'FBI si unisce allo Squadrone dei Carabinieri "Cacciatori di Calabria" per affrontare la situazione delicata e pericolosa. Decidono di mettere in atto un piano audace: simulare un finto scambio in cui il boss mafioso viene convinto che suo nipote è stato rapito ed è nelle mani dell'FBI. L'operazione è piena di rischi e potenziali complicazioni, con entrambe le parti che devono agire con astuzia per evitare che la situazione sfugga di mano.