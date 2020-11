Fausto Brizzi: matrimonio in mascherina con Silvia Salis (FOTO)

Matrimonio in mascherina per Fausto Brizzi e Silvia Salis: il regista e l'ex atleta olimpionica si sono sposati nella Sala Rossa del Campidoglio davanti a una decina d'invitati e quattro testimoni, tutti rigorosamente in mascherina.

Fausto Brizzi e Silvia Salis sono stati fotografati insieme per la prima volta nel gennaio del 2019 dal settimanale Chi che gli dedicò la copertina. Il regista veniva da un periodo difficile dopo le accuse di molestie e il divorzio da Claudia Zanella. Silvia Salis è nata a Genova il 17 settembre 1985 ed è un'ex martellista italiana, vincitrice di dieci titoli italiani, che si è ritirata dall'attività agonistica dopo un serio infortunio.

Fausto e Silvia si sono sposati sabato 14 novembre al Campidoglio di Roma e, nel rispetto delle norme vigenti, hanno indossato le mascherine in plexiglass trasparente che non hanno tolto neanche quando il regista ha fatto il baciamano alla moglie. La cerimonia si è svolta nella Sala Rossa del Campidoglio officiata dall'assessore allo Sport Daniele Frongia che indossava una mascherina chirurgica.

È stata una cerimonia per pochi intimi: il regista e l'ex atleta olimpionica hanno invitato solo una decina di parenti stretti e tutti ovviamente indossavano la mascherina. Testimoni dello sposo sono stati la sua aiuto regista Sole Tonnini e la montatrice Luciana Pandolfelli, mentre la sposa aveva al suo fianco l'atleta Federico Apolloni e Gabriele Dellacasa, un dentista genovese. Fausto Brizzi indossava uno smoking nero mentre Silvia ha scelto un abito bianco di pizzo.

Il matrimonio di sabato chiude uno dei momenti più difficili per Fausto Brizzi iniziato con un servizio de Le Iene: in quell'occasione il regista era stato accusato da quindici aspiranti attrici che avevano raccontato di molestie e abuso di potere da parte di Brizzi nel suo loft romano durante dei presunti provini. Il regista si è sempre difeso da queste accuse che alla fine sono state archiviate dal gip di Roma Arturi.

Durante questo periodo la sua ex moglie Claudia Zanella è sempre stata al suo fianco e in una lettera pubblica scrisse: "Se mio marito ha avuto rapporti con altre donne nel corso del nostro matrimonio, voglio parlarne da sola con lui, nel nostro privato, come è giusto che sia. Devo capire se come moglie mi ha mancato di rispetto. Sono madre di una meravigliosa figlia femmina, e devo esserle di esempio". Il matrimonio tra i due non è sopravvissuto allo scandalo e i due hanno divorziato.

Recentemente Fausto Brizzi ha dato il via alle riprese di Bla Bla Baby, la sua nuova commedia con Alessandro Preziosi, Matilde Gioli, Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase, Chiara Noschese, Cristiano Caccamo, Nicolas Vaporidis, Nina Torresi, Nico Di Rienzo e Fabrizio Nardi.