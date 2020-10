Fatman: il trailer del film con Mel Gibson nel ruolo di Babbo Natale

Il film Fatman ha come protagonista Mel Gibson nel ruolo di Babbo Natale, ecco il trailer che regala le prime sequenze.

Fatman è il nuovo film con protagonista Mel Gibson di cui è stato condiviso il trailer, svelando così le prime sequenze della commedia irriverente.

Nel video si vede infatti cosa accade quando un dodicenne reagisce in maniera negativa al dono lasciato da Babbo Natale, che gli ha lasciato del carbone, decidendo di ingaggiare un killer per ucciderlo.

Il film Fatman è vietato ai minori a causa delle scene di violenza e del linguaggio non adatto ai minori, senza dimenticare l'umorismo molto "dark".

Il progetto diretto da Eshom e Ian Nelms, autori anche della sceneggiatura originale, racconta la storia di un dodicenne che ingaggia un killer su commissione dai metodi poco ortodossi per uccidere Babbo Natale, dopo aver ricevuto del carbone. Walton Goggins ha la parte di Skinnyman, l'assassino che lavora in un negozio di giocattoli, mentre Mel Gibson interpreta Babbo Natale.

Prossimamente vedremo Mel Gibson nel thriller di Joe Carnaham Quello che non ti uccide e nel drammatico Last Looks di Tim Kirkby.