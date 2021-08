Fatima Trotta e Francesco Mandelli condurranno Honolulu, lo show comico di Italia 1

Honolulu ha trovato i suoi conduttori: sono Fatima Trotta e Francesco Mandelli la coppia che dal prossimo settembre presenterà il nuovo show comico di Italia 1, prodotto da Colorado Film e 302 Original Content.

Nella presentazione dei palinsesti 2021/2022, era stato annunciato un nuovo show comico di Italia 1, nell'occasione era stato rivelato solo il nome, Honolulu, ma non i conduttori. Oggi l'azienda di Cologno Monzese, attraverso un tweet sull'account QuiMediaset, ha rivelato che a condurre lo show è stata chiamata l'inedita coppia formata da Fatima Trotta e Francesco Mandelli. Il programma è prodotto da Colorado Film e 302 Original Content, a capo del progetto, insieme a Chicco Sfondrini, sono stati messi anche Andrea Pisani e Luca Peracino. Per il duo comico dei PanPers si tratta di un debutto in questo ruolo.

Honolulu occuperà lo slot del prime time del mercoledì di Italia 1, la data precisa in cui lo show debutterà non è stata ancora resa nota. Il programma si avvarrà di una serie di comici e, nell'idea dei produttori, andrà a sostituire lo storico Colorado, ma è stato presentato come innovativo nel suo genere.

Fatima Trotta, napoletana, 35 anni, è un volto noto agli amanti dei programmi televisivi comici per aver condotto Made in Sud. Francesco Mandelli ha mosso i primi passi su MTV, è stato protagonista, insieme a Fabrizio Biggio, della sitcom I soliti idioti, andata in onda sempre sul canale musicale.