Fast & Furious e Guardiani della Galassia: Dominic Toretto diventa Groot in una fan-art di Bosslogic

In onore di Fast & Furious e Guardiani della Galassia, Dominic Toretto è diventato Groot in una nuova fan-art realizzata da Bosslogic. Diesel è principalmente noto per il franchise di Fast & Furious: dal suo debutto nel 2001 l'attore ha realizzato una lunga serie di record di incassi e questo, in gran parte, è dovuto al fatto che ha doppiato Groot, l'albero antropomorfo del franchise della Marvel.

In attesa di Fast & Furious 10, il penultimo film del franchise ad essere diretto da Justin Lin, l'artista Bosslogic ha condiviso un'opera d'arte su Instagram, immaginando Groot al volante al posto di Dom. Prendendo in giro entrambi i personaggi, l'artista ha scritto nella didascalia del post: "Io sono la famiglia".

È divertente immaginare un crossover tra Fast & Furious e Guardiani della Galassia anche se è molto più probabile che i due franchise si scontrino al botteghino. D'altro canto, la "Fast Family" un giorno potrebbe finire nell'universo di Jurassic Park, almeno secondo alcune recenti indiscrezioni. Lo scrittore/regista James Gunn, inoltre, ha parlato dell'idea di realizzare un crossover tra i suoi franchise di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad.

Esclusi i capolavori di Bosslogic, purtroppo, i fan potrebbero non vedere mai Groot guidare l'auto di Dom ma in futuro potranno comunque togliersi molte soddisfazioni: oltre ai prossimi capitoli dei franchise di Fast & Furious e Guardiani della Galassia, Diesel doppierà un personaggio in ARK: The Animated Series, apparirà in Avatar 2 e in Riddick 4: Furya, pellicola la cui uscita è ormai prossima.