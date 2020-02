Fast & Furious 6, Stasera su Italia 1 il film di Justin Lin con Vin Diesel e Paul Walker

Fast & Furious 6 è il film che va in onda stasera su Italia 1 alle 21:20, una serata all'insegna dell'avventura nella quale i fan di questa saga cinematografica saranno felici di ritrovare i personaggi a cui si sono affezionati.

All'inizio del nuovo capitolo della saga i due protagonisti sembrano essere sparito nel nulla. Dom e Brian hanno compiuto la rapina a Rio, sgominando l'impero di un boss malavitoso e lasciando la loro squadra con 100 milioni di dollari e hanno fatto perdere le loro tracce . Col tempo però, il non poter tornare a casa e la latitanza finiranno per render loro la vita impossibile. Intanto Hobbs segue il caso di un'organizzazione di violenti piloti mercenari in 12 paesi, il cui capo è affiancato da uno spietato braccio destro, che si rivela essere la donna amata da Dom, che credeva morta: Letty. L'unico modo per fermare questa pericolosa organizzazione, è quello di sfidarli e batterli sulla strada: così Hobbs propone a Dom di rimettere insieme la sua squadra speciale di Londra. In compenso, verranno assolti da tutti i loro crimini e potranno tornare a casa dalle loro famiglie.

Anche Fast and Furious 6 è stato diretto da Justin Lin. Vin Diesel e Paul Walker tornano ad indossare i panni di Dominic Toretto e Brian O'Conner. Il campione del Wrestling, Dwayne Johnson riprende il suo ruolo di Luke Hobbs, il possente agente dell'FBi. Michelle Rodriguez è "Letty", la donna amata da Don che lui credeva morta. Anche Jordana Brewster, Elsa Pataky e Tyrese Gibson ritornano nei loro vecchi ruoli.

Il film è stato girato prevalentemente in Europa, precisamente in Spagne e Gran Bretagna. L'uscita in Italia di Fast & Furious 6 ha anticipato la premiere statunitense di due giorni. Il film è del 2013 ma, in ordine cronologico, precede le vicende di The Fast and the Furious: Tokyo Drift, uscito nel 2006.