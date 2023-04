Fast and Furious 11: Christina Hodson e Oren Uziel saranno gli sceneggiatori del film

Fast and Furious 11 ha trovato i suoi sceneggiatori: saranno Christina Hodson (The Flash) e Oren Uziel (22 Jump Street) a occuparsi dell'ultimo capitolo della saga action.

La regia dell'ultimo capitolo della storia di Dominic Toretto sarà diretto da Louis Leterrier, che tornerà dietro la macchina da presa dopo Fast X, in arrivo a maggio nelle sale di tutto il mondo.

Chi sono gli sceneggiatori di Fast and Furious 11

A occuparsi di Fast and Furious 11 ci sarà quindi Christina Hodson, nata nel Regno Unito, che ha scritto Bumblebee, in grado di ottenere 468 milioni di dollari in tutto il mondo, Harley Quinn: Birds of Prey e The Flash, l'atteso capitolo del DC Universe che riporterà in scena Michael Keaton e Ben Affleck nel ruolo di Batman.

A collaborare con la sceneggiatrice ci sarà poi Oren Uziel ha invece firmato recentemente lo script della commedia The Lost City, con star Sandra Bullock e Channing Tatum, dopo aver portato nelle sale 22 Jump Street e The Cloverfield Paradox.

Da Fast & Furious ad Overdrive: i migliori car movies degli anni Duemila

Il successo della saga

La saga ha attualmente incassato oltre 6 miliardi di dollari in tutto il mondo e ha dato vita anche a spinoff, giochi, videogame, serie animate e molto altro.

Fast X, da una sceneggiatura firmata da Justin Lin, Zach Dean e Dan Mazeau, vedrà Dominic Toretto impegnato a proteggere la sua famiglia dalle malefatte di Cipher (Charlize Theron), che unisce le forze a un nuovo temibile villain, Dante Reyes, figlio del signore della droga Hernan Reyes in cerca di vendetta dopo la morte del padre avvenuta in Fast & Furious 5. A interpretare Dante sarà la star Jason Momoa, qui la debutto nel franchise.