Farwest su Rai 3: Emanuela Orlandi, le novità su Garlasco e i bambini plusdotati nella puntata del 20 giugno

Qual è il prezzo della verità? Se lo chiede stasera Farwest, il programma di Salvo Sottile in onda su Rai 3 alle 21.25, che torna a scavare nei lati più inquieti del presente. Una puntata densa, che tiene insieme il mistero di Emanuela Orlandi, i vuoti della scuola italiana, le promesse (e minacce) dell'intelligenza artificiale e il fascino sinistro delle sette.

Tra inchieste esclusive, testimonianze inedite e domande che ancora bruciano, il programma prova a illuminare ciò che molti preferiscono lasciare nell'ombra.

La scomparsa di Emanuela Orlandi al centro della puntata di stasera di Farwest

Emanuela Orlandi

Una testimone, amica di Emanuela Orlandi, racconta per la prima volta di aver saputo da lei di un prelato "molesto" incontrato nei giardini del Vaticano. Non ci sono certezze, ma un nome torna a farsi largo: monsignor Paul Marcinkus. Le immagini, le testimonianze, il passato che non smette di bussare.

Nel frattempo si riapre anche la pista della Banda della Magliana, con il nome di De Pedis che ricompare attraverso una vecchia confessione mai completamente chiarita.

Bambini plusdotati e il prezzo dell'intelligenza artificiale

Una scena di Gifted

C'è chi corre troppo in fretta per una scuola che ancora fatica a camminare: sono i bambini plusdotati, piccoli cervelli che spesso restano intrappolati in aule impreparate e trafile burocratiche estenuanti. Farwest dà voce a genitori, insegnanti e specialisti che cercano soluzioni fuori dagli schemi.

L'intelligenza artificiale è ovunque, ma a che prezzo? L'inchiesta esplora il lato meno visibile di questa rivoluzione: data center famelici che consumano come metropoli, scelte politiche ancora incerte, e un pianeta sempre più stanco.

Sette e cold case: a Farwest si parla dei "Bambini di Dio" e di Garlasco

A chiudere la puntata, due storie da brividi: un viaggio nella setta dei "Bambini di Dio", ancora oggi attiva secondo alcune testimonianze raccolte in esclusiva, e un nuovo focus sul delitto di Garlasco, con l'enigmatica impronta 97f al centro dell'attenzione.

Tra passato irrisolto e futuro incerto, Farwest continua a cercare risposte dove in molti preferirebbero non guardare. L'appuntamento è per questa sera su Rai 3 alle ore 21.25.