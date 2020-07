Fargo 4: un nuovo teaser della serie con Chris Rock

Fargo 4 arriverà prossimamente su FX e Hulu e il nuovo teaser mostra qualche breve anticipazione degli scontri tra famiglie al centro della trama di questa nuova stagione della serie antologica ispirata al film dei fratelli Coen.

Per ora non è ancora stata annunciata la data prevista per il debutto sugli schermi e non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti, accontentandosi del brevo video promozionale in cui si vede il personaggio interpretato da Chris Rock entrare in azione.

I nuovi episodi di Fargo saranno ambientati a Kansas City negli anni '50, con Chris Rock nel ruolo di un leader del sindacato del crimine afro-americano che accetta di vendere il figlio maggiore a un boss rivale, capo della gang italo-americana, per garantire la pace. FX ha anticipato che "si tratta di una storia di immigrazione e assimilazione, e di ciò che facciamo per denaro. Come sempre, è una storia di persone di base oneste che probabilmente si ritrovano in situazioni troppo grandi per loro. Sapete, è Fargo."

Nel cast di Fargo 4 troviamo anche Ben Whishaw (Rabbi Milligan), Jessie Buckley (Oraetta Mayflower), Jack Huston (Odis Weff), Jason Schwartzman (Josto Fadda) e Andrew Bird (Thurman Smutney). Francesco Acquaroli, Gaetano Bruno, Salvatore Esposito, E'myri Crutchfield, Jeremie Harris e Anji White interpreteranno i membri delle famiglie criminali al centro della storia.