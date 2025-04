Far East Film Festival 2025, il programma di domenica 27 aprile

Nella quarta giornata il Far East Film Festival di Udine si concentra sui racconti ma soprattutto sull'anteprima internazionale del cult "mai visto" The System, in versione restaurata: ecco il programma della giornata.

La quarta giornata del Far East Film Festival 2025, domenica 27 aprile, è nel segno dei racconti che lasciano il segno sugli spettatori e di una grande prima internazionale: il cult hongkonghese The System, firmato da Peter Yung nel 1979, è finalmente visibile per la prima volta in versione restaurata.

FEFF 27: le proiezioni della quarta giornata

La quarta giornata si apre all'insegna di Donnie Yen e del suo legal action-thriller The Prosecutor, proiettato come film d'apertura alle 9:00, e si chiude in Corea del Sud con l'ironia di Pilot, remake della commedia svedese Cockpit, proiettato alle 21:45.

Nel mezzo, altri 8 film, 8 storie tutte diverse e tutte particolari a modo proprio, prrché la grande bellezza del cinema popolare asiatico deriva proprio dall'inesauribile capacità di costruire storie.

Domenica 27 aprile il FEFF 27 ci porta a Taipei e in Malaysia per raccontarci la storia di Next Stop, Somewhere (in programma alle 11:15): due coppie, apparentemente non connesse, quattro personaggi che si sentono intrappolati o sradicati. Il film ragiona sul prezzo dolceamaro della libertà (politica, personale, sentimentale) e vede brillare uno dei più cari e vecchi amici del festival udinese: Anthony Whong, premiato con il Gelso d'Oro nel 2019.

Se alla complessità di Next Stop, Somewhere sembra rispondere la sorridente semplicità del giapponese She Taught Me Serendipity (proiezione alle 14:30), ecco poi una storia che ci porta nelle Filippine: Diamonds in the Sand, in programma alle 16:55. Questi tre film sono tutti in corsa per il Gelso alla Miglior Sceneggiatura.

Diamonds in the Sand, opera prima di Janus Victoria, che affronta il tema della solitudine metropolitana e il bisogno di cercare un "altrove" felice, regalerà agli spettatori la presenza sul palco di Lily Franky, uno dei volti più noti e più applauditi del cinema orientale.

The System: il film "mai visto" di Peter Yung

Tutti gli occhi puntati, però, sull'anteprima internazionale delle 18:00 al Visionario: il restauro del nerissimo cult hongkonghese The System, firmato da Peter Yung nel 1979.

Primo lungometraggio del regista e direttore della fotografia, nasce dalle ricerche che lui stesso aveva condotto per documentari sul narcotraffico e costituisce la risposta della New Wave di Hong Kong a film del sottogenere poliziesco anti-narcotici. In particolare, il film mette in luce il rapporto di dipendenza reciproca tra la polizia e gli informatori dal mondo della criminalità.

Mai distribuito in formato digitale per il mercato dell'home video, The System è stato visto solo attraverso vecchie cassette in VHS (una copia senza sottotitoli, scansionata da un'edizione americana del 1988, circola da tempo in rete), oltre che in sporadiche proiezioni nell'ambito di retrospettive.