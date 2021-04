Far East Film Festival 2021: annunciate le nuove date e la location dell'evento

Il Far East Film Festival 2021 ha ora una nuova location, annunciate le date previste per l'evento cinematografico giunto alla sua ventitreesima edizione.

Il Far East Film Festival 2021 ha una nuova location e delle date previste per l'atteso evento cinematografico arrivato alla sua ventitreesima edizione: dal 24 giugno al 2 luglio il quartier generale dell'appuntamento sarà al Visionario e al Cinema Centrale di Udine.

L'appuntamento si svolgerà quindi nello stesso periodo del 2020, anno che aveva obbligato ad affrontare la complicata situazione causata dalla pandemia rivedendo la formula e la struttura per adattarsi allo streaming.

L'edizione 2021 del Far East Film Festival vedrà la dimensione "festivaliera" prevalere sulla dimensione "digitale" e gli organizzatori hanno quindi cercato di agevolare l'esperienza degli spettatori che arriveranno a Udine cambiando i luoghi dove si svolgeranno gli appuntamenti.

Gli organizzatori hanno così previsto l'uso di più sale, un'arena all'aperta, e il garden del Visionario riuscendo così a rendere fluida la programmazione e permettendo di seguire le regole previste per assicurare a tutti i partecipanti la sicurezza.

Oltre al FEFF ritroveremo il FEFF Campus, la scuola di giornalismo per giovani talenti orientali e occidentali capitanata da Mathew Scott, e anche Ties That Bind, il workshop di coproduzione Asia-Europa, e Focus Asia, cioè l'area Industry del Festival. Focus Asia, con la sezione Far East in progress (la prima e unica piattaforma europea dedicata ai film asiatici in post-produzione), il project market e un fitto calendario di webinar si svolgerà dal 30 giugno al 2 luglio. Parte del programma di Ties That Bind si svolgerà nelle stesse date.

L'immagine ufficiale del FEFF 23 porta la firma del graphic designer Roberto Rosolin, "artista fareastiano" stabile ormai dal 2015, e che la preview legata a questo annuncio rivela già il taglio cinematografico scelto per il 2021: la stilizzazione di un viaggio on the road a bordo di una vecchia Volvo, dal passato al futuro.