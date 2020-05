Far East Film Festival 2020 diventa un grande evento cinematografico online

Il Far East Film Festival 2020 si sposta online: la community del festival udinese si connetterà dal 26 giugno al 4 luglio per una condivisione attiva di visioni e contenuti in risposta all'emergenza sanitaria che ci ha colpito.

Se le date rimangono quelle annunciate dopo il posticipo di febbraio, cioè dal 26 giugno al 4 luglio, la struttura del FEFF 22 verrà ovviamente rimodulata. Attenzione, però: non stiamo solo parlando di un trasferimento, con i film in concorso da guardare on demand, stiamo parlando di una autentica trasformazione, con tutti i contenuti adattati - per quanto possibile - alla grammatica e alle dinamiche dello streaming.

La base operativa sarà MYmovies e il web non sarà esclusivamente un serbatoio di titoli: sarà il punto d'incontro del popolo fareastiano, chiamato a incoronare i vincitori degli Audience Awards e chiamato attivamente a condividere, oltre alle visioni, anche i video-saluti degli attori e dei registi e i talk di approfondimento con i grandi nomi del cinema asiatico. Dal 30 giugno al 2 luglio, inoltre, troverà spazio online anche Focus Asia, cioè l'area Industry del festival, con la sezione FEFF in progress (la prima e unica piattaforma europea dedicata ai film asiatici in post-produzione), il project market e un ricco programma di webinar.

Gli organizzatori del FEFF 22 illustreranno, quanto prima, i dettagli del nuovo palinsesto (numero di film, orari, appuntamenti, ecc. ecc.) e le modalità di accredito (la campagna si aprirà lunedì 1° giugno). L'ennesimo viaggio, l'ennesima sfida, l'ennesima avventura.