Fantozzi, morto Lars Bloch, il megapresidente dei film con Villaggio

Lars Bloch, il "megapresidente" di Fantozzi contro tutti, è morto all'età di 83 anni: la camera ardente dell'attore danese naturalizzato italiano, che viveva a Roma dagli anni cinquanta, avrà luogo domani dalle ore 11.30 alle 12.30 presso il Tempietto Egizio del cimitero del Verano.

Bloch era principalmente noto al grande pubblico per il ruolo del Megapresidente Arcangelo del film Fantozzi contro tutti con Paolo Villaggio, con il quale recitò in una scena divenuta leggendaria tra i cultori dei film su Fantozzi.

L'attore, nato a Hellerup il 6 agosto 1938, arrivò in Italia negli anni 50 al fine di iniziare a recitare; nei primi tempi ottenne molti ruoli come giovane aitante in pellicole come La bellezza di Ippolita (1962), Diciottenni al sole di Camillo Mastrocinque (1962), Storie sulla sabbia (1963), Le belle famiglie, Il disco volante (1964) di Tinto Brass, Extraconiugale (1964).

Lars Bloch aveva anche recitato in svariati spaghetti western, tra i quali Navajo Joe (1966) di Sergio Corbucci, Un dollaro tra i denti (1967) di Luigi Vanzi, Trinità e Sartana figli di... (1972), Il West ti va stretto, amico... è arrivato Alleluja (1972). Tra gli altri suoi film meritano una menzione anche Certo, certissimo, anzi... probabile (1969) di Marcello Fondato e tre pellicole dirette dal regista Joe D'Amato.