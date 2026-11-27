La televisione italiana potrebbe prepararsi a una nuova operazione nostalgia. Tra i grandi titoli del passato destinati a ritrovare spazio nel palinsesto Rai spunta Fantastico, lo storico varietà del sabato sera che per anni ha accompagnato milioni di telespettatori. A quasi trent'anni dall'ultima edizione, il programma potrebbe tornare su Rai 1 il prossimo anno con due serate evento pensate per riportare in prima serata il fascino del grande spettacolo televisivo.

Il progetto sarebbe attualmente al centro delle valutazioni della Rai, l'idea sarebbe quella di puntare su un varietà tradizionale, diverso dai talent show e dai format competitivi che caratterizzano buona parte dell'attuale offerta televisiva.

Fantastico torna su Rai 1: due puntate evento nel 2027?

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, il ritorno di Fantastico potrebbe concretizzarsi con due appuntamenti. Una scelta che permetterebbe alla Rai di celebrare uno dei programmi più rappresentativi della propria storia, riproponendo al pubblico l'atmosfera dei grandi varietà del sabato sera.

Roberto Benigni abbraccia con entusiasmo la povera Raffaella Carrà durante una puntata di Fantastico.

La sfida sarà trovare il giusto equilibrio tra nostalgia e rinnovamento. Il programma dovrebbe recuperare gli elementi che lo hanno reso celebre, dalla musica alle coreografie, passando per la comicità e gli ospiti, senza limitarsi a una semplice operazione celebrativa. Al momento, tuttavia, non sono stati ufficializzati né il calendario definitivo né il cast.

Chi condurrà il nuovo Fantastico?

Resta soprattutto da capire a chi sarà affidata la conduzione. È uno degli aspetti più delicati dell'intero progetto, considerando i grandi nomi che hanno fatto la storia della trasmissione. Nel corso degli anni, infatti, Fantastico è stato guidato da autentici protagonisti della televisione italiana e c'è chi, a questo proposito, fa i nomi di Carlo Conti e chi sogna Fiorello.

La locandina di Fantastico

Fantastico, la storia dello storico varietà Rai nato nel 1979

Per comprendere il significato di questo possibile ritorno bisogna tornare indietro nel tempo. Fantastico debuttò su Rai 1 il 6 ottobre 1979, diventando rapidamente uno degli appuntamenti più attesi del sabato sera. La prima edizione era condotta da Loretta Goggi, affiancata da Beppe Grillo e Heather Parisi, con la regia di Enzo Trapani. Un gruppo di protagonisti che contribuì a definire uno stile televisivo originale, fatto di comicità, musica, balletti e momenti di intrattenimento.

Indimenticabili le sigle interpretate da Heather Parisi, in particolare "Disco bambina" e "Cicale", diventate veri e propri simboli della televisione di quegli anni. Accanto a lei, le imitazioni di Gigi Sabani, gli interventi comici di Beppe Grillo e i momenti di spettacolo di Walter Chiari e Claudio Cecchetto.

Da Pippo Baudo a Raffaella Carrà: i grandi protagonisti

Nel corso delle sue numerose edizioni, Fantastico ha ospitato e coinvolto alcuni dei personaggi più importanti dello spettacolo italiano. Tra i conduttori che hanno lasciato il segno ci sono stati Pippo Baudo, Corrado, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Johnny Dorelli, Gigi Proietti ed Enrico Montesano. Sul palco sono passati anche artisti e personaggi che hanno contribuito a rendere il programma un appuntamento capace di unire generazioni diverse.

La trasmissione era inoltre legata alla Lotteria Italia, un abbinamento che ha contribuito a renderla un appuntamento tradizionale delle festività natalizie, fino alla grande serata conclusiva del 6 gennaio.

L'ultima stagione di Fantastico andò in onda tra il 1997 e il 1998. Alla conduzione c'erano inizialmente Enrico Montesano e Milly Carlucci, ma l'esperienza fu segnata dall'abbandono di Montesano dopo le prime puntate. Al suo posto arrivò Giancarlo Magalli. Il sipario calò definitivamente il 6 gennaio 1998, dopo tredici edizioni che avevano lasciato un segno importante nella storia della televisione italiana.