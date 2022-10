Fantastici Quattro: Speciale Anniversario, in arrivo il volume speciale di Panini

Panini Comics presenta Fantastici Quattro: Speciale Anniversario, il volume con due delle loro storie più iconiche ridisegnate dai migliori artisti contemporanei.

A 61 anni dalla nascita del primo super gruppo Marvel e in occasione di Lucca Comics & Games 2022, Panini Comics presenta Fantastici Quattro: Speciale anniversario, uno speciale che ospita due delle storie più iconiche del Quartetto ridisegnate dai migliori artisti contemporanei. Disponibile in fiera dal 28 ottobre al 1° novembre (in fumetteria e su Panini.it dal 3 novembre), Fantastici Quattro: Speciale anniversario è uno scrigno contenente l'estro di un nutrito numero di autori di fama internazionale e le loro reinterpretazioni dei Fantastici Quattro: Pepe Larraz, Kim Jacinto, Carlos Pacheco, Walter Simonson, Marco Checchetto, Alessandro Cappuccio, Simone di Meo, Stefano Caselli e Leo Ortolani.

Proprio il papà di Rat-Man impreziosisce questo imperdibile albo con un'esclusiva copertina inedita italiana che catapulta la Cosa e compagni nella meravigliosa città di Lucca. Sono moltissime le ragioni che fanno dei Quattro di New York una delle colonne portanti della storia del fumetto. Fantastic Four #1, pubblicato l'8 agosto del 1961, è l'albo che di fatto segnò l'inizio della Marvel Age of Comics, l'Era Marvel del Fumetto, e che rivoluzionò il panorama dell'editoria americana e non solo. Ed è proprio dalle pagine di quella testata che hanno in seguito esordito un'infinità di personaggi e scenari oggi amatissimi: da Pantera Nera e il suo Wakanda a Galactus e Silver Surfer, da Freccia Nera e gli Inumani di Attilan agli Skrull, e molti altri ancora.

Per il sessantesimo anniversario della nascita dei Fantastici Quattro, celebratosi nel 2021, Marvel ha riunito i migliori artisti di oggi chiedendogli di reinterpretare e reimmaginare le immortali pagine ideate sessant'anni fa dai leggendari Stan Lee e Jack Kirby. A ogni disegnatore è stato assegnato il compito di realizzare la propria versione, in completa libertà artistica, di una pagina da Fantastic Four #1 o dello speciale Annual in cui viene celebrato il matrimonio tra Mr. Fantastic e la Donna Invisibile. Ora il risultato arriva finalmente in Italia e fa risplendere ancora una volta quelle intramontabili storie.

Fantastici Quattro: Speciale anniversario è un vero e proprio pezzo da collezione per tutti gli appassionati di fumetto Marvel, una chicca che vi riporterà alle origini della Prima Famiglia Marvel per riassaporarle in un modo completamente diverso.