Family Legacy: la docuserie musicale su Linkin Park, Biggie, Diddy, Backstreet Boys e molti altri

Paramount+ ha annunciato la nuova docuserie musicale intitolata Family Legacy che, subito dopo il debutto negli Stati Uniti e in Canada, debutterà anche in Italia mercoledì 26 aprile, oltre che in Francia, Germania, Svizzera, Austria, LATAM e Brasile e successivamente in Australia.

Narrato dall'attore e artista musicale Quincy Brown, ciascuno dei cinque episodi della serie presenterà i figli di artisti e gruppi musicali leggendari, tra cui Linkin Park, Van Halen, Backstreet Boys,*NSYNC, Boyz II Men, TLC, Biggie Smalls, Sean "Diddy" Combs, Brandy e Melissa Etheridge, per far rivivere alcuni dei momenti più iconici del mondo dello spettacolo offrendo agli spettatori uno sguardo più intimo sui loro artisti preferiti.

Nella serie saranno presenti:

Andrew Hagar (figlio di Sammy Hagar dei Van Halen)

Bailey Cypheridge (figlia di Melissa Etheridge)

Baylee Littrell (figlio di Brian Littrell dei Backstreet Boys)

Briahna Fatone (figlia di Joey Fatone degli *NSYNC)

Christian "King" Combs (figlio di Sean "Diddy" Combs)

C.J. Wallace (figlio di Notorious B.I.G.)

Draven Bennington (figlio di Chester Bennington dei Linkin Park)

Justin Combs (figlio di Sean "Diddy" Combs)

Nathan Morris II (figlio di Nathan Morris dei Boyz II Men)

Quincy Brown (figlio di Sean "Diddy" Combs)

Sy'Rai Smith (figlia di Brandy)

Tron Austin (figlio di Rozonda "Chilli" Thomas delle TLC)

Attraverso migliaia di ore di filmati esclusivi di MTV e interviste inedite con i figli delle loro star preferite, Family Legacy accompagna i fan in un tour che racconta i momenti più celebri dei musicisti più famosi, con prospettive e storie inedite che solo i loro figli potrebbero fornire. Lo show è prodotto da MTV Entertainment Studios, con Bruce Gillmer e Jeremy Davies come produttori esecutivi. Nancy Glass, Eric Neuhaus e Lauren Flowers sono produttori esecutivi per il Glass Entertainment Group.