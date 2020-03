Family Food Fight, stasera su Sky Uno la terza puntata a tema matrimonio: anticipazioni

Family Food Fight torna stasera su Sky Uno, alle 21:15, con la terza puntata, a tema matrimonio, insieme ai suoi immancabili giudici Joe Bastianich, mamma Lidia e Antonino Cannavacciuolo.

Le emozioni che i ricordi, mischiati ai sapori del passato, hanno suscitato finora nelle famiglie di Family Food Fight sembrano già lontane. Adesso, per Benziadi, Magistà, Raviele e Scainelli è il momento di rientrare in cucina per conquistare i palati dei giudici, gli unici che potranno dare loro una chance e accorciare le distanze dal premio finale di 100.000 euro in gettoni d'oro. Nel terzo appuntamento del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy le quattro famiglie superstiti si troveranno a tu per tu con una vera celebrità: Sanda Pandza, la wedding planner dei VIP, organizzatrice, tra le altre, anche delle nozze di Tom Cruise e Katie Holmes.

Il tema della puntata è proprio il giorno del "fatidico sì": il matrimonio è uno dei momenti più importanti per una famiglia e i protagonisti di Family Food Fight saranno chiamati a creare un buffet speciale. Solo una famiglia si aggiudicherà il bonus per la seconda prova, una sfida di creatività, velocità e soprattutto di gusto. Chi si salverà e chi, invece andrà al duello finale? Come sempre di fronte ai giudici nulla è scontato e un colpo di scena lo confermerà.

Family Food Fight va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), è sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell'Unione Europea, e in streaming su NOW TV.