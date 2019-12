Fake - la fabbrica delle notizie stasera su Nove: Selvaggia Lucarelli tra gli ospiti

Ultimo appuntamento con #FAKE - La fabbrica delle notizie, in onda stasera su Nove alle 23.00. Il programma dedicato alle bufale condotto da Valentina Petrini avrà ospiti in studio sono la giornalista e scrittrice Selvaggia Lucarelli e il cantante e conduttore Francesco Facchinetti, entrambi in prima linea sui rispettivi profili social contro gli haters. In collegamento dalla redazione, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni.

Il tema del giorno è l'odio: cosa spinge a nutrire odio verso qualcun altro? In curva, allo stadio, in parlamento e sulle strade... È solo colpa del web e dell'anonimato che garantisce agli utenti, o è un sentimento primordiale che accomuna l'uomo agli animali? Ci si è mai chiesti se i partiti e i loro leader conoscono questo sentimento e lo sfruttano per il consenso?

Tra gli altri temi affrontati:

Il caso mediatico scaturito dal titolo del Corriere dello Sport sul Black Friday calcistico, che è costato l'allontamento dei cronisti della testata dai ritiri di alcune squadre di calcio; le manipolazioni politiche sul caso di Bibbiano; gli effetti della nuova legge sulla "legittima difesa"; una vittima di fake news racconta gli effetti sconvolgenti sulla propria vita del cyberbullismo. Come sempre, il fondatore di butac.it Michelangelo Coltelli e il giornalista di Open David Puente aiuteranno a verificare e analizzare la fondatezza di alcune notizie apparse sui media e in rete.

FAKE - La fabbrica delle notizie (8 episodi x 60') è prodotto da LaPresse per Discovery Italia, scritto da Valentina Petrini, Giuseppe Colella, con Viviana Morreale, David Puente, Michelangelo Coltelli, Miriam Carbone. In redazione Marco Carta, Vito Romaniello e Ilaria Enni, regia di Lele Biscussi. Il programma sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com - o scarica l'app su App Store o Google Play). NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9.