Fake - La fabbrica delle notizie: stasera su NOVE il Covid e il cambiamento climatico nella penultima puntata

Nella penultima puntata di Fake - La fabbrica delle notizie, in onda stasera su NOVE alle 22:45, Valentina Petrini discuterà il delicato tema del cambiamento climatico e di chi cerca di negare le responsabilità dell'uomo, insieme alle ospiti Giulia Innocenzi, direttrice de LeIene.it e Arianna Ciccone, fondatrice del blog Valigia Blu e del Festival Internazionale del Giornalismo.

La pandemia della Covid è piombata sulle nostre vite e ha stravolto le nostre abitudini: per salvaguardare la salute siamo costretti all'isolamento e sarà un Natale difficile, solitario. Ma è vero che il lockdown, se pur ha messo in ginocchio l'economia, ha risolto il problema delle emissioni di Co2? Sono in corso studi per definire i legami tra inquinamento e la diffusione della COVID-19. È vero che la Lombardia è stata la regione più colpita per i suoi livelli di inquinamento? Lo abbiamo chiesto al climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli, che ci aiuterà a smontare alcune tesi dei negazionisti "climatici".

Il tema del cambiamento climatico verrà approfondito anche attraverso le testimonianze di alcuni giovani attivisti internazionali minacciati per via delle loro opinioni, e con un'importante intervista a Roger Hallam, fondatore di Extinction Rebellion, il gruppo ambientalista che conduce azioni plateali di disobbedienza civile.

Il debunker Paolo Attivissimo smaschererà alcune fake news negazioniste, a partire dallo scandalo dei documenti - secretati da Exxon - che negli anni '80 provavano che le emissioni di CO2 avrebbero causato il climate change. E ancora Matteo Flora, che ha analizzato un'importante mole di conversazioni online, spiegherà come si forma la narrativa negazionista e quali sono i profili twitter che maggiormente la diffondono in Italia. Infine, il consueto momento dedicato all'indice di #PauraCovid realizzato dal Prof. Denicolai dell'Università di Pavia e Matteo Flora, con nuovi aggiornamenti.