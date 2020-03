Fake - La fabbrica delle notizie: coronavirus, clima e razzismo stasera su Nove

Nuovo appuntamento stasera su Nove con Fake - La fabbrica delle notizie, il programma di informazione che approfondisce il fenomeno delle fake news: alle 23:30 si parlerà di coronavirus, clima, razzismo, psicosi di massa e tanto altro.

A condurre il nuovo episodio sempre Valentina Petrini, che sarà accompagnata dal direttore responsabile di Libero Pietro Senaldi e, in collegamento, il divulgatore scientifico e conduttore di Sapiens (Rai 3) Mario Tozzi. Tra i temi affrontati avremo l'emergenza Coronavirus: infatti secondo un sondaggio Ipsos 1 italiano su 2 ritiene che il Paese sia a rischio. Avremo un collegamento con Valentina Frasca, la mamma italiana bloccata in quarantena a Tenerife insieme al marito e alle due figlie piccole, oltre ad altri nostri connazionali, che chiede al governo italiano di poter rientrare e risponde a chi ironizza sulla loro situazione.

Inoltre vedremo i negazionismi della crisi climatica che sfruttano l'emergenza Coronavirus per attaccare Greta Thunberg e ironizzare sugli allarmi lanciati dagli scienziati alimentando bufale; poi il nostro connazionale Cristiano Giurato, giovane lavoratore a Madrid, racconta l'ondata di razzismo che lo ha travolto da quando è esplosa l'emergenza sanitaria in Italia e i due cacciatori di bufale David Puente, giornalista di Open, e Matteo Flora, esperto in reputazione digitale, come di consueto analizzeranno la veridicità delle notizie più calde. Per commentare la puntata l'hashtag ufficiale è #Fake.

Fake - La fabbrica delle notizie è prodotto da LaPresse per Discovery Italia, scritto da Valentina Petrini, Giuseppe Colella, con Viviana Morreale, Miriam Carbone, David Puente, Matteo Flora. In redazione Marco Carta, Vito Romaniello e Ilaria Enni, regia di Lele Biscussi. Il programma sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com - o scarica l'app su App Store o Google Play). NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9.