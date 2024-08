Faithless: il trailer della miniserie basata sull'iconico film di Ingmar Bergman

L'iconico film di Ingmar Bergman e Liv Ullman, L'infedele, è stato adattato a una serie limitata, continuando il trend delle rivisitazioni televisive dei film di Bergman del passato come Scene da un matrimonio.

L'infedele è diretto dal regista di La talpa e Lasciami entrare Tomas Alfredson. Sara Johnsen ha scritto la sceneggiatura, adattata da quella originale di Bergman per il film del 2000.

La trama e la distribuzione

La serie Faithless debutterà al TIFF 2024. Fremantle si occupa delle vendite a livello mondiale. Si tratta di una serie televisiva in sei parti.

La sinossi ufficiale recita: "Nel presente, il rinomato regista David Howard, 73 anni, si riunisce con il suo ex grande amore, l'attrice Marianne Vogler, 75 anni (Lena Endre). Il loro incontro li costringe a confrontarsi con le dolorose ripercussioni della loro relazione passata, non solo per loro stessi ma anche per le loro famiglie. 40 anni prima, un giovane David (Gustav Lindh) e Marianne (Frida Gustavsson) si ritrovano coinvolti in un'appassionata storia d'amore che devono tenere segreta, poiché Marianne è sposata con il migliore amico di David, Markus (August Wittgenstein)".

La locandina di L'Infedele

La serie è prodotta da Christian Rank, Jonas Allen e Peter Bose della Miso Film. Faithless è una produzione SVT (Svezia) e ARTE France. Endre tornerà nella miniserie dopo aver recitato nel ruolo di protagonista nel film originale del 2000.

Il regista di Faithless Alfredson ha dichiarato in esclusiva a IndieWire di essere "diventato ossessionato dalla storia di Bergman" dopo aver visto il film. "Volevo crearne una mia interpretazione. Qualche anno fa la Sweden's Television mi ha chiesto se volevo fare qualcosa per loro, e io ho parlato di questo vecchio progetto di passione, e loro hanno pensato che fosse una grande idea", ha detto Alfredson. "Ingmar Bergman è uno dei più importanti costruttori del cinema e del teatro moderni. È impossibile ignorare l'importanza del suo lavoro. Nella cultura scandinava, è difficile trovare qualcuno di più influente. Il suo mondo visivo ed estetico ha influenzato profondamente la cinematografia svedese, che vi piaccia o no".

Il film del 2000 L'Infedele, diretto da Liv Ullmann, vedeva come protagonisti del triangolo amoroso Endre, Thomas Hanzon e Krister Henriksson. Qui potete guardare il trailer ufficiale.