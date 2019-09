Facebook, streaming su TV a marchio Portal con film e serie Netflix e Disney?

Facebook sembra stia per lanciare il suo servizio di streaming, progetto che dovrebbe debuttare nel periodo natalizio grazie ai device a marchio Portal e nel catalogo a disposizione degli utenti potrebbero esserci i titoli di Disney e Netflix.

Il nuovo progetto della società, per distinguersi dalla concorrenza, sembra abbia al suo centro la possibilità di compiere delle videochat grazie all'hardware che avrà tra le sue caratteristiche una telecamera e dei microfoni, oltre a utilizzare il sistema operativo Android. Facebook, secondo quanto ripota Information, ha contattato Netflix, Disney e altre realtà per aggiungere i loro servizi di streaming al servizio che verrà lanciato prossimamente. Per ora non è stato annunciato nessun accordo, tuttavia le indiscrezioni parlano di una grande attenzione per i contenuti.

Il nuovo device Portal dovrebbe inoltre permettere agli utilizzatori la realtà aumentata, tra cui filtri facciali, storie interattive e molte altre opzioni. Facebook dovrà però cercare di superare gli ostacoli rappresentati dal rischio di violare la privacy dei suoi utenti, essendo già accusata di aver violato il Biometric Information Privacy Act.