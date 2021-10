Facebook, il nuovo nome è Meta: l'annuncio ufficiale

Facebook ha un nuovo nome ed è Meta; ad aver dato questo nuovo annuncio epocale per lo storico social network è stato Mark Zuckerberg stesso nel corso di una presentazione ufficiale.

Come riportato da Comic Book, la social media company nota come Facebook ha cambiato nome da oggi e ha lasciato posto a Meta. Ad aver dato l'annuncio nel corso di una presentazione ufficiale è stato Mark Zuckerberg, che ha dichiarato: "La nostra nuova piattaforma sarà ben più immersiva e darà vita a una vera e propria esperienza interattiva. Non vi limiterete a guardare ma sarete dentro il medium".

Mark Zuckerberg ha scritto: "Chiameremo questo nostro universo Metaverse e sentirete la sua presenza ovunque. Avvertire la presenza costante della tecnologia come fosse un'altra persona è il nostro obiettivo".

Praticamente, il mogul dei social network sta trasformando in realtà un futuro che abbiamo visto soltanto nei film di fantascienza e che include la possibilità di mappare in digitale luoghi e persone, di interagire con ologrammi e di integrare realtà aumentata e virtuale grazie a speciali occhiali. L'obiettivo dichiarato di Mark Zuckerberg è consentire a Facebook di superare ciò che è stato e proiettarsi nel futuro.