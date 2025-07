Facci Ridere, stasera su Rai 2 l'ultima puntata tra sketch, sfide e risate: anticipazioni ed ospiti

Ritorna questa sera, domenica 20 luglio, alle 21:00 su Rai 2, l'attesissimo e conclusivo appuntamento con Facci Ridere. Il varietà comico ha saputo catturare il pubblico con la sua formula fresca, divertente e ricca di sorprese, giungendo al terzo e ultimo episodio. A condurre la serata saranno, ancora una volta, l'affiatata coppia della comicità italiana, Pino Insegno e Roberto Ciufoli, pronti a guidare una nuova sfida all'insegna di risate, improvvisazione e colpi di scena.

Facci Ridere: il format dello show con Insegno e Ciufoli

Anche in questa puntata conclusiva, il format prevede la sfida tra tre squadre, che rappresentano idealmente il Nord, il Centro e il Sud Italia. Ogni squadra porterà in scena un repertorio di sketch originali, gag esilaranti, barzellette e trovate brillanti, tutte ideate con l'obiettivo di far ridere i tre temuti "musoni". Questa speciale giuria, composta da celebrità del mondo dello spettacolo, avrà un compito tutt'altro che semplice: rimanere impassibile di fronte alle esibizioni comiche dei concorrenti, assegnando punti solo alle performance più irresistibili e, quindi, capaci di strappare loro un sorriso.

Gli ospiti di stasera 20 luglio

Per questo appuntamento finale, i ruoli di "musoni" saranno ricoperti da Elenoire Casalegno, Teo Mammucari e Giovanna Sannino. Sarà loro il compito di decretare quale squadra riuscirà a cogliere al meglio lo spirito dello show e a conquistare la vittoria finale, pur resistendo, per quanto possibile, alla tentazione di lasciarsi andare a una risata.

Elenoire Casalegno

Nel corso della serata, si susseguiranno momenti di pura comicità, spaziando dai travestimenti più improbabili a monologhi sulla vita quotidiana, passando per balletti esilaranti e improvvisazioni senza freni. Ogni concorrente utilizzerà tutto il proprio talento per portare il sorriso sul volto dei giudici e del pubblico a casa.

Facci Ridere si conferma così un esperimento pienamente riuscito, capace di valorizzare le differenze regionali e culturali dell'Italia attraverso un linguaggio universale: quello dell'umorismo. Un vero e proprio viaggio nella risata che unisce il Paese da Nord a Sud, in un'ultima puntata tutta da vivere.