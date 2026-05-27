Faccetta Nera: Aldo Cazzullo racconta il colonialismo italiano nello speciale da stasera su La7

Il colonialismo italiano e le sue ferite ancora aperte sono al centro della prima serata di La7. A partire da stasera Aldo Cazzullo torna con un nuovo ciclo di Una Giornata Particolare e affronta uno dei capitoli più controversi e discussi della storia del Novecento italiano.

Lo speciale, intitolato Faccetta Nera, sarà diviso in due puntate e porterà il pubblico dentro la guerra d'Etiopia, la propaganda fascista e il progetto coloniale voluto da Benito Mussolini.

Un racconto che prova a confrontarsi con una memoria storica spesso rimossa o semplificata, mostrando non solo l'entusiasmo con cui il regime presentò la nascita dell'Impero italiano, ma anche le violenze, le occupazioni militari e le conseguenze lasciate nei territori africani coinvolti.

Il viaggio di Aldo Cazzullo tra Etiopia ed Eritrea

Per costruire lo speciale, Aldo Cazzullo ha realizzato un lungo reportage tra Eritrea ed Etiopia, seguendo le tracce dell'avventura coloniale italiana direttamente nei luoghi in cui tutto ebbe inizio. Tre settimane di riprese sul campo che hanno portato il giornalista nel cuore del Corno d'Africa, tra città simbolo, testimonianze storiche e territori ancora segnati dal passato coloniale.

Nel corso del viaggio, il programma ripercorre anche gli itinerari legati a Indro Montanelli, figura centrale del giornalismo italiano e spesso associata al racconto dell'esperienza africana durante il fascismo. Lo speciale prova così a intrecciare memoria storica, racconto personale e riflessione contemporanea sul modo in cui l'Italia continua a guardare al proprio passato coloniale.

La prima puntata: Gli italiani in Africa

Il primo appuntamento, in onda stasera su La7 alle 21:15 e intitolato Gli italiani in Africa, parte da uno dei momenti più simbolici della propaganda fascista: il discorso pronunciato da Mussolini dal balcone di Palazzo Venezia per annunciare "il ritorno dell'Impero sui colli fatali di Roma".

Quello che per il regime rappresentò il culmine del consenso popolare viene però riletto attraverso le conseguenze reali della conquista dell'Etiopia. Il programma ripercorre infatti l'ingresso delle truppe italiane ad Addis Abeba e il prezzo umano pagato da italiani e africani durante il conflitto e l'occupazione.

Gli ospiti dello speciale

Ad accompagnare il racconto di Cazzullo ci saranno anche diversi ospiti del panorama culturale italiano. Nel corso delle due puntate interverranno il regista Luca Guadagnino, la scrittrice Dacia Maraini, il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio e la scrittrice italo-somala Igiaba Scego, da anni impegnata nel lavoro sulla memoria coloniale italiana.

Con Faccetta Nera, La7 punta così su uno speciale dal forte taglio storico e divulgativo, costruito per riportare al centro del dibattito una pagina della storia italiana che continua ancora oggi a far discutere.