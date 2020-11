Fabrizio Corona si sposa? Ecco la verità

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un prossimo matrimonio per Fabrizio Corona, ecco cosa ha detto in proposito l'ex re dei paparazzi.

Fabrizio Corona si sposa: il gossip è circolato nelle ultime ore grazie al portale Dagospia ma il diretto interessato, contattato da Novella 2000, ha smentito la notizia.

Secondo le indiscrezioni pubblicate da Dagospia, lo scorso 19 novembre al Comune di Milano sarebbero state affisse le pubblicazioni delle prossime nozze tra Fabrizio Corona e Lia Del Grosso. Sul portale di Roberto D'Agostino venivano fornite anche delle precise indicazioni sulla futura signora Coroana: "La 50enne Lia Del Grosso, amministratrice unica dell'agenzia di comunicazione milanese, Luxury Creative Agency'"

Il gossip diventava ancora più specifico precisando che Fabrizio e Lia si frequentano da circa cinque anni ma hanno mantenuto la loro relazione segreta. Lia sarebbe stata in passato l'assistente personale di un chirurgo grande amico di Lele Mora. A rendere più intrigante la faccenda è stata tirata in ballo una dichiarazione di Nina Moric che in passato aveva detto che l'ex marito si era sposato con una donna di 50 anni mentre si frequentava con Mariana Rodriguez.

In serata il gossip, seppur particolarmente gustoso, si è sgonfiato, Novella 2000 ha contattato il diretto interessato per sapere la verità. Fabrizio, che non ha commentato la notizia sui social, ha detto al magazine: "tutto ciò che è emerso negli ultimi giorni sarebbe finto e non corrisponderebbe assolutamente alla realtà. Anzi, ogni cosa che è stata affermata non ha fondamenti di verità". Quindi per ora la notizia si è sgonfiata, in attesa della replica di Dagospia e di chi aveva sostenuto di possedere le foto delle pubblicazioni.