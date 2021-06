Fabrizio Corona e l’ex tronista Sophie Codegoni hanno una relazione?

Nonostante la clausura forzata Fabrizio Corona sarebbe riuscito a conquistare l'ex tronista Sophie Codegoni: la notizia è stata diffusa da Libero, e secondo le informazioni raccolte i due avrebbero iniziato a convivere, naturalmente a casa di Corona che attualmente è agli arresti domiciliari.

Nel male e, qualche volta, nel bene, Fabrizio Corona riesce sempre a far parlare di sé, anche quando è agli arresti domiciliari. L'ex re dei paparazzi, che qualche mese fa ha rischiato di tornare in carcere quando il tribunale di Sorveglianza di Milano aveva revocato il differimento pena in detenzione domiciliare, sembra sia riuscito a conquistare il cuore dell'ex tornista Sophie Codegoni.

Le prime indiscrezioni in rete erano circolate pochi giorni fa, durante un controllo della polizia a casa di Corona era stato girato un filmato che riprendeva Sophie seduta nell'appartamento, mentre lui era intento a parlare con gli agenti. La conferma che i due abbiano iniziato una relazione arriva dal portale Libero che scrive "L'ex tronista di Maria De Filippi vive nella nuova casa di Fabrizio Corona, il quartier generale dove l'ex re dei paparazzi si è rimesso in pista con il suo lavoro di agente dei vip",

Nello stesso articolo si legge che Fabrizio Corona e Nina Moric starebbero provando a non litigare mettendo da parte i recenti dissapori per il bene di Carlos, il loro unico figlio "I due ex si sono riavvicinati deponendo le asce di guerra. Niente più battaglie e niente più liti in tribunale, adesso sono ritornati sereni come un tempo".