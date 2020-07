Fabio Porchat, sua moglie appare nuda mentre è in video chiamata

Momento di imbarazzo per Fabio Porchat, attore e conduttore brasiliano: sua moglie Nataly Mega è spuntata nuda alle sue spalle mentre intervistava in video chiamata un politico socialista.

La video call tra Fabio Porchat e Guillermo Bolso, politico e attivista brasiliano iscritto al partito Socialista, è diventata subito virale. Il presentatore brasiliano in questo periodo sta usando i social per intrattenere i suoi follower, intervistando persone dello spettacolo e della politica. L'intervista di ieri era molto attesa: Guilherme Boulos è stato il candidato socialista per le presidenziali del 2018 e stava dicendo la sua su questo particolare momento che sta attraversando il suo paese. Improvvisamente alle spalle di Porchat passa una donna, la moglie, completamente nuda e con un asciugamano in testa, il suo tentativo di evitare la cam del computer è stato inutile.

"Qualcuno è passato lì dietro con un asciugamano in testa", ha detto Bulos molto divertito. Porchat, leggermente imbarazzato ha risposto: "Sì, è passata mia moglie, ed è completamente nuda". Poi rivolgendosi alla moglie ha detto: "Ti hanno vista tutti, compreso Boulos". L'attrice Nataly Mega ha provato a scusarsi ridendo "Scusa Boulos, ti chiedo perdono". "Non c'è problema", ha risposto il politico.