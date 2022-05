Chi è Fabio Nova di Uomini e Donne e cosa fa

Scopriamo chi è Fabio Nova, l'uomo che ha recentemente fatto il suo ingresso negli studi di Uomini e Donne ed è stato immediatamente criticato da Tina Cipollari a causa della sua descrizione relativa al tipo di donna ideale: "Per 35 anni ho giudicato le donne: ho passato la vita a giudicare, a chi ha la cellulite, chi le smagliature. Sono un uomo abbastanza esigente, le ho trovate anche esigenti."

Nova è nato nel 1959 e, sin da una tenera età, ha manifestato un certo interesse nei confronti dell'arte, appassionandosi alla musica e alla fotografia. Dopo aver abbandonato gli studi in Giurisprudenza, è partito per un reportage e tra i 22 e i 26 anni ha portato a termine svariati progetti in molti Paesi.

In seguito Fabio si è specializzato in fotografia pubblicitaria all'Istituto Europeo di Design e ha iniziato a lavorare per i grandi marchi italiani, diventando un fotografo di moda ad alti livelli. Nel 2006 è partito per il Brasile insieme al fratello Andrea, dove ha deciso di investire nel settore delle cave di marmo.

"Lavorare in famiglia mi rende molto più sereno e sicuro, e mi fa sentire protetto", ha rivelato Fabio Nova. "Ho visitato l'Indonesia, la Cambogia e tanti altri paesi asiatici prima di frequentare l'Ied dove ho acquisito la tecnica professionale delle foto pubblicitarie; di giorno lavoravo, di sera studiavo."