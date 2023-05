Fabio Fazio a Che tempo che fa: "Non ci sono uomini adatti a tutte le stagioni" (VIDEO)

Fabio Fazio, a Che tempo che fa, ha parlato del suo addio alla Rai. Il conduttore, dal prossimo autunno, sarà su Nove, il canale in chiaro del gruppo Discovery. Da parte di Fazio non c'è stata nessuna ostilità nei confronti della Rai che, per una scelta editoriale del nuovo governo, non gli ha rinnovato il contratto.

Fabio Fazio è stato accolto in studio da un lungo applauso del pubblico, a Ferruccio De Bortoli, che ha parlato di grande perdita della Rai, il conduttore ha replicato: "Io sono in Rai da 40 anni però non si può essere adatti a tutte le stagioni. Non ci sono uomini adatti a tutte le stagioni, almeno io non credo di esserlo. E quindi con grande entusiasmo intraprendo un nuovo cammino fatto di novità, e spero di invenzione, di creatività, anzi ne sono sicuro".

Il discorso di Fazio è continuato con un accenno alla sua lunga carriera nell'azienda di Viale Mazzini: "Però io qui ho trascorso 40 anni e questo lo dico perché con l'occasione voglio davvero ringraziare tutte le persone, migliaia di persone, che ho incontrato in questi 40 anni, con cui ho lavorato e da cui soprattutto ho imparato, avevo 18 anni quando ho cominciato. E questo lo dico perché io non posso che avere gratitudine nei confronti della Rai, anche perché se dicessi mai - e non accadrà - qualcosa di scortese, è come se lo dicessi contro di me. La Rai ha 70 anni e di questi 70 anni, 40 li ha trascorsi con me e io con lei. E quindi siamo in qualche modo la stessa cosa. Per questo ne approfitto e dico un grazie sincero a tutti e grazie al pubblico, e comunque, ci ritroveremo, altrove ma ci ritroveremo".

Al termine del blocco dedicato all'attualità ha aggiunto: "Vorrei che fosse chiarissimo che sia io, ma penso di parlare anche a nome di Luciana e di chiunque, che non abbiamo alcuna intenzione e nessuna vocazione ad essere considerati vittime o martiri, siamo persone fortunatissime che avranno l'occasione di continuare serenamente altrove il proprio lavoro. Grazie infinite"

La notizia dell'addio di Fabio Fazio alla Rai era arrivata nel pomeriggio attraverso un comunicato di Discovery dovesi leggeva: "Nelle prossime settimane saranno annunciati i progetti che lo vedranno coinvolto e il ruolo che avrà, grazie al suo talento e alla sua esperienza, nello sviluppo in Italia del gruppo Warner Bros. Discovery, uno dei principali operatori media a livello mondiale".

Poco prima, intervistato dal tg3, Fabio Fazio aveva spiegato: "Il mio lavoro continuerà altrove, d'altronde non tutti i protagonisti sono dati per tutte le narrazioni, me ne sono reso conto. E quindi continuo a fare serenamente il mio lavoro altrove, che è quello che ho sempre fatto in questi 40 anni".

