Fabio e Damiano D’Innocenzo: Sky Studios produrrà la prima serie tv dei registi di Favolacce

Dopo la vittoria alla Berlinale, Fabio e Damiano D'Innocenzo annunciano l'arrivo della loro prima serie tv che sarà prodotta da Sky Studios. Questa per Sky Studios sarà la prima serie originale italiana mai prodotta sotto l'egida dello studio.

Berlino 2020: uno scatto di Fabio e Damiano D'Innocenzo alla conferenza dei premiati

Al momento i dettagli sulla serie tv sono top secret, si sa solo che si tratterà di un "noir investigativo che scava nei meandri dell'animo umano in tutta la sua complessità" come hanno dichiarato i gemelli romani a Variety.

Sky Studios è il braccio produttivo della piattaforma di proprietà di Comcast, al momento ha in fase di sviluppo 52 serie tv in tutta Europa. La struttura londinese che il gruppo Sky ha lanciato a Londra lo scorso giugno ha deciso di scommettere sui gemelli trentenni che hanno conquistato l'Orso d'argento per la miglior sceneggiatura a Berlino 2020 con il drammatico Favolacce.

Come svela la nostra recensione di Favolacce, la pellicola indaga sul malessere serpeggiante all'interno di una piccola comunità di famiglie collocata nella provincia laziale adottando il punto di vista dei bambini.

Favolacce, parlano i fratelli D'Innocenzo: "Nella periferia si cresce più in fretta"

In precedenza, Fabio e Damiano D'Innocenzo hanno annunciato un'ulteriore serie tv, prodotta da Cattleya e incentrata sul un esorcista che opera nell'Italia contemporanea, e un terzo lungometraggio a cui stanno lavorando dopo La terra dell'abbastanza e Favolacce. Per quanti riguarda Sky, tutti gli episodi della serie Sky Original verranno scritti e diretti dai Fratelli D'Innocenzo, che batteranno il primo ciak nel 2021.

I Fratelli D'Innocenzo hanno dichiarato: "Siamo orgogliosi e grati di essere gli autori e realizzatori della prima produzione in house italiana di Sky Studios, un noir investigativo che indaga l'animo umano in tutta la sua abissale complessità. Lavorare assieme a un team fortemente orientato a produrre contenuti innovativi è sempre stato il nostro principale parametro di ricerca per realizzare progetti audiovisivi in televisione e platform. Sky Studios parla la nostra stessa lingua in termini di ricercatezza, coraggio e ambizione narrativa. La serie che realizzeremo assieme sarà la somma di questo comune bisogno di osservare il mondo da angolazioni inedite e insospettabili."

Attualmente in fase di scrittura, la serie Sky Original sarà la prima produzione italiana targata Sky Studios prodotta internamente dal team guidato da Nils Hartmann.