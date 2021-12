Fabio Caressa e Benedetta Parodi, la vacanza in Lapponia è un mezzo disastro, ma conquista i social

Bendetta Parodi e Fabio Caressa hanno deciso di trascorrere le vacanze natalizie in Lapponia, su richiesta della conduttrice televisiva, ma qualcosa è andato storto: l'inizio del loro viaggio si è rivelato un mezzo disastro anche se ha conquistato i cuori dei fan sui social media.

Caressa avrebbe preferito un volo per i Caraibi "E invece guarda dove ti ho portato...", ha commentato la Parodi in un video postato sulle sue Instagram Stories. "Incominciamo bene: ci è arrivata una macchina per quattro persone, noi siamo in cinque più i bagagli e quindi per ora siamo fermi qua".

"Come fa a portarci tutti... Forse moriremo di freddo davanti all'aeroporto di Rovaniemi in attesa che qualcuno ci venga a prendere, forse le renne. Buon inizio!" Ha continuato la conduttrice. In seguito un'automobile ha raggiunto la famiglia in aeroporto e li ha condotti al resort.

Non appena arrivati a destinazione però è sopraggiunto un altro problema, come raccontato da Benedetta Parodi stessa: "È stato faticoso perché non ci hanno neanche accompagnato in camera, ci hanno mollato alla reception con i bagagli. Noi, -15 gradi senza guanti e cappello, a cercare questi bungalow senza nessuna indicazione. Nessuno è venuto a darci una mano, a spiegarci come funziona. In questo un po' carenti, però alla fine ce l'abbiamo fatta e non è male."