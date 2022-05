L’ex prete delle orge di Padova pubblica un romanzo su chiesa e scandali sessuali

L'ex prete Andrea Contin, protagonista di un caso che passò alle cronache come "lo scandalo delle orge in canonica" e che per settimane riempì le prime pagine e i salotti televisivi, ha appena pubblicato un romanzo autobiografico, sollevando una vera e propria polemica.

"Per scrivere questo libro", ha spiegato Contin al Corriere della Sera a proposito del romanzo intitolato Mia madre era una ragazza. Morte di un prete a luci rosse. "Ho impiegato cinque anni e un biglietto andata e ritorno per l'inferno. Il titolo? È stata l'ultima frase che ho scritto".

"È il romanzo di uno che è nato quattro volte, senza ancora mai morire davvero una sola volta", ha concluso il prete, per poi leggere un estratto colmo di i richiami alla Bibbia: "Il crocifisso annega sullo sfondo, al buio sta guardando, ha le mani legate. Guarda noi, nudi, sbucciati, a pezzi, ma vivi. Eterni Adamo ed Eva, eternamente a caccia di paradisi".

Inutile dire che il libro sia finito al centro delle polemiche: una delle due parrocchiane che a fine 2016 accusarono don Andrea Contin di maltrattamenti e abusi sessuali, a proposito del romanzo ha dichiarato: "Cosa ne penso del fatto che abbia scritto un libro? Guardi, credo non ci sia bisogno di dire niente, si commenta da solo."