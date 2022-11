Ex on the Beach Italia: su Paramount+ parte la nuova edizione condotta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Oggi 30 novembre su Paramount+ inizia la nuova edizione di Ex on the Beach Italia: il datiing show è condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Ex on the Beach Italia debutta oggi 30 novembre in streaming in esclusiva su Paramount+. Il dating show più atteso della stagione sarà condotto, ancora una volta, da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La quarta edizione della versione italiana del franchise di MTV, prodotta da Fremantle, sarà disponibile sul servizio di streaming ogni mercoledì con due nuovi episodi a settimana.

È finalmente arrivato il momento di conoscere i concorrenti pronti a mettersi in gioco per un'avventura incredibile su una nuova meravigliosa isola colombiana, Tierra Bomba, al largo della costa di Cartagena de Indias. Quest'anno, il dating show più amato di MTV dà il benvenuto ad Eleonora Garrioli, romana di 24 anni, professione hostess; Valentina della Valle, giovanissima tattoo artist di 22 anni; Alessandra Destefanis, modella di 26 anni; la rapper fiorentina Camilla Natali, 24 anni. E ancora: l'imprenditore bolognese Matteo Cavalieri, Danilo Scorca, di Bari, anni 29; oltre a Manuel Rossato, barista di 23 anni da Verona, e infine direttamente dalla capitale Antonio Latella, food blogger. Giovani, attraenti e pronti a mettersi in gioco, ad ogni puntata vivremo il brivido di veder spuntare i loro altrettanto seducenti ex da un momento all'altro!

A mozzare letteralmente il fiato dei concorrenti, non mancherà inoltre l'iconico "tablet del terrore", che quest'anno sarà più spietato che mai, costringendo tutti i partecipanti a prendere decisioni improvvise, o a intraprendere nuove missioni e penitenze.

Soprattutto, questa sarà una stagione all'insegna della fluidità: i protagonisti ci mostreranno con estrema naturalezza un bisogno di libertà che coincide con l'assecondare i propri sentimenti, lontani da ogni tipo di condizionamento o etichetta. Un vero e proprio trionfo per l'amore libero!

Squadra che vince non si cambia, invece, per quanto riguarda i conduttori: anche quest'anno alla guida del racconto dei dieci episodi di Ex on the Beach Italia si riconfermano gli amatissimi (e innamoratissimi) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: due che nella vita non sono ex, ma una coppia più affiatata che mai! Che siano di buon auspicio anche per i concorrenti? Non vediamo l'ora di scoprirlo!