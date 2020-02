Ex on the Beach Italia 2: la terza puntata stasera su Mtv!

Stasera Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano col nuovo episodio della seconda stagione di Ex On The Beach: appuntamento alle 22:50 su Mtv!

Imperdibile terza puntata per Ex on the beach Italia 2: alle 22.50 stasera su Mtv (canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV) - il brand iconico di ViacomCBS Networks Italia - va in onda il dating show più piccante della tv condotto dalla coppia più chiacchierata d'Italia: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

In questa puntata Sasha ha un solo obiettivo: proteggere la sua Fanny dai maschi della casa. Nel cuore della notte è il tablet a svegliare i ragazzi. Matteo, Daniele, Alessio e Sasha devono andare in spiaggia. Chi dovrà fare i conti con il proprio passato? A Sasha verrà affidato il compito di portare la nuova arrivata ad ammirare le bellezze della Spagna e ovviamente non perderà occasione per dimostrare le sue capacità oratorie. Ma gli ex non sono finiti...ci sarà una sorpresa anche per un altro inquilino della villa. E, ovviamente, l'arrivo delle due nuove ex non lascerà indifferenti le ragazze rimaste in villa...

In ogni puntata, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno il compito di commentare tutti i colpi di scena e i momenti sopra le righe che gli attraenti single vivranno all'interno del programma che, nella passata edizione, ha aveva avuto un enorme successo sul web e sui social e un boom di click e view anche su MTV.IT e sulla pagina Facebook ufficiale di MTV Italia. Le 10 puntate di EX ON THE BEACH ITALIA - condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - vanno in onda ogni mercoledì su MTV, canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV. Nove sono puntate originali, la decima e ultima sarà un Best of di questa seconda edizione del programma.