Ex on the Beach Italia 2: la quinta puntata stasera su Mtv

Stasera Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano col nuovo episodio della seconda stagione di Ex On The Beach: appuntamento alle 22:50 su Mtv!

Siamo giunti alla quinta puntata per Ex on the beach Italia 2: alle 22.50 stasera su Mtv (canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV) va in onda il dating show più piccante della tv condotto dalla coppia più chiacchierata d'Italia: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

È mattina, subito il tablet del terrore si fa sentire, come preannunciato la sera prima qualcuno tra Fanny, Klea e Lucrezia dovrà abbandonare la villa. Se da una parte qualcuno è costretto ad abbandonare la villa, dall'altra sono in arrivo nuovi ex! E ben 4 inquilini della villa sono chiamati ad andare in spiaggia ad accoglierli. In ogni puntata, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno il compito di commentare tutti i colpi di scena e i momenti sopra le righe che gli attraenti single vivranno all'interno del programma che, nella passata edizione, ha aveva avuto un enorme successo sul web e sui social e un boom di click e view anche su MTV.IT e sulla pagina Facebook ufficiale di MTV Italia.

A confermare il successo del programma sui social, sul profilo Instagram ufficiale di MTV è disponibile Che tipo di ex sei?, il filtro Instagram ufficiale di Ex On the Beach Italia. Le 10 puntate di Ex on the beach Italia - condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - vanno in onda ogni mercoledì su MTV, canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV.